Capitão do Corpo de Bombeiros é preso por desviar donativos para vítimas do RS

Um capitão do Corpo de Bombeiros que é investigado por desviar donativos destinados ao Rio Grande do Sul foi preso em flagrante em Curitiba, no Paraná, na madrugada desta quinta-feira (30).

A ação foi realizada por agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) em uma distribuidora de bebidas no bairro Uberaba, momento que era descarregada carga de energéticos.

Além do oficial, o tio dele foi preso por participação no esquema criminoso. No momento da abordagem, os agentes de segurança encontraram eletrônicos, ferramentas e instrumentos musicais doados pela Receita Federal.

A equipe do Gaeco flagrou o momento em que o capitão estacionou uma caminhonete no depósito que guardava as doações em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, e a carregou com fardos de energético após a saída dos recrutas do Exército Brasileiro.

Depois, ele seguiu para a distribuidora na capital, onde foi preso enquanto descarregava os energéticos. Há informações de que a dupla já estava comercializando pela internet parte dos produtos desviados.

Os agentes de segurança também apreenderam um revólver não regularizado. Segundo o Gaeco, não foi possível confirmar se todos os itens desviados seriam destinados para as vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

A Defesa Civil negou que os materiais tivessem relação com a campanha de arrecadação de donativos para os gaúchos. "As doações ao estado vizinho foram concentradas em outro depósito", disse a corporação em nota.

O Corpo de Bombeiros abriu investigação, que pode resultar na expulsão do oficial da instituição. O capitão deve ser denunciado por peculato, e o tio dele, por receptação.

NOTA DA DEFESA CIVIL

Após denúncia anônima ao GAECO sobre o desvio de equipamentos dos depósitos da Coordenadoria, em Curitiba, iniciou-se uma investigação e a Defesa Civil se manteve à disposição para prestar todas as informações necessárias.



Na noite desta quarta-feira (29), um oficial do Corpo de Bombeiros Militar que prestava serviço na Coordenadoria Estadual da Defesa Civil foi preso em flagrante durante operação do GAECO. No momento em que foi abordado foram constatados eletrônicos, ferramentas e instrumentos musicais desviados do depósito da Defesa Civil. Também foram encontrados outros produtos armazenados em um outro depósito mantido pelo suspeito.



Além do oficial, outra pessoa foi detida por suspeita de participação nos desvios.



Os materiais eram oriundos do depósito da Defesa Civil, mas não tinham relação com a Campanha de Arrecadação de donativos recebidos para o Rio Grande do Sul. As doações ao estado vizinho foram concentradas em outro depósito.



Com a situação, foram adotados os procedimentos legais previstos no Código Penal Militar. O Corpo de Bombeiros abriu investigação, que pode culminar com a expulsão do oficial da corporação. A prática não simboliza o serviço de excelência que os Bombeiros do Paraná prestam à sociedade.