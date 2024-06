Manifestantes invadem Alep e votação contra terceirização de escolas é suspensa

Dado s do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (20) pelo Ministério do Trabalho e Emprego apontam que 317 dos 399 municípios do Paran√°...

Com apenas 3¬įC, Palmas amanheceu com a menor temperatura do dia no Paran√°, de acordo com o Simepar. A frente fria que cobre o Estado também impactou os termômetros de In√°cio...