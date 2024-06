Homem é preso por estuprar mulher após o carro dela dar pane em Curitiba; vítima foi abusada na frente da filha

Um homem, de 49 anos, foi preso por estuprar uma mulher no bairro Tatuquara, em Curitiba. A captura foi realizada na noite do s√°bado (1), em Campina Grande do Sul. O crime aconteceu no dia 14 de maio deste ano, após o carro da vítima apresentar uma pane. O indivíduo aproveitou a situação e abordou a mulher, em posse de arma branca.

Na segunda-feira (3), equipe da PCPR cumpriu um mandado de busca e apreensão da resid√™ncia do suspeito. No local foi apreendida a faca e roupa utilizada no crime e um veículo.

Com investigações de alta complexidade foi possível identificar o homem que cometeu o abuso sexual contra uma mulher, de 30 anos, na frente da filha dela, de 12.

O delegado conta que após verificação de imagens de câmeras de segurança foi feito contato com a PRF para auxiliar no andamento da investigação.

O homem também é suspeito de duas tentativas de estupro ocorridas nos dias 24 e 26 de fevereiro de 2024, na Cidade Industrial de Curitiba.

"Começamos a fazer pesquisas mais acuradas sobre o modus operandi dele porque j√° identific√°vamos que não se tratava de uma pessoa inexperiente neste tipo de conduta. Identificamos que nos dias 24 e 26 de fevereiro ele abordou uma moça como mesmo modus operandi e tentou forç√°-la a entrar no veículo, na outra data, tentou entrar na resid√™ncia da vítima para provavelmente cometer o mesmo delito", explica o delegado da PCPR.

O homem possui antecedente criminal por roubo, homicídio e estupro. Atualmente estava em cumprindo pena em regime aberto pelo crime de estupro.

DENÚNCIAS- A PCPR orienta que, caso tenha sido vítima, procure a delegacia mais próxima para registrar o fato.