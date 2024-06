Droga falsa: homem vende gesso no lugar de cocaína no Paraná

Homem é preso por estuprar mulher após o carro dela dar pane em Curitiba; vítima foi abusada na frente da filha Um homem, de 49 anos, foi preso por estuprar uma mulher no bairro Tatuquara, em Curitiba. A captura foi realizada na noite do s√°bado (1), em Campina Grande do Sul. O crime aconteceu no dia 14 de...

Capitão do Corpo de Bombeiros é preso por desviar donativos para vítimas do RS Um capitão do Corpo de Bombeiros que é investigado por desviar donativos destinados ao Rio Grande do Sul foi preso em flagrante em Curitiba, no Paran√°, na madrugada desta quinta-feira...