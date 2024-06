Veja a lista de colégios do Paraná que podem ter gestão terceirizada

Por 38 a votos sim e 13 não, os deputados estaduais aprovaram o projeto do governo que terceiriza a gestão de 204 escolas estaduais do Paran√°. A votação foi de forma remota. Os manifestantes que ocupavam as galerias da Assembleia Legislativa desde a segunda (3) à tarde deixaram o prédio pouco tempo antes do fim da votação afirmando que a "luta continua".

O governo garante que professores e pais dos alunos serão consultados sobre a proposta. Se a maioria reprovar a terceirização, ela não ser√° implantada.

Veja a lista de colégios que podem ter a gestão terceirizada.