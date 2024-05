Gaúcho é resgatado por bombeiro paranaense após ficar dois dias em árvore somente com duas goiabas

Um homem que estava há dois dias preso a uma árvore e se alimentando com apenas duas goiabas foi resgatado pelo bombeiro paranaense Alexandre Berttiol Ferelli e sua equipe no município de Lajeado, no Rio Grande do Sul, cidade que foi gravemente afetada pelas enchentes. Até o momento, o evento – que já é considerado a maior tragédia climática do Estado – deixou 113 mortos e afetou 1,9 milhões de pessoas até esta sexta-feira (10).

Capitão Ferelli contou que o resgate aconteceu no segundo dia em que a equipe estava em solo gaúcho. Antes de encontrarem o homem agarrado a uma árvore, a mesma equipe conseguiu resgatar familiares deles, que estavam ilhados no telhado de uma casa.

"Fizemos o resgate de uma família em elevado nível de hipotermia, em cima do telhado de uma casa. Eram dois idosos e um rapaz. Depois, fizemos o resgate do marido de uma dessas vítimas, que estava há mais de dois dias em cima de uma árvore, com hipotermia. Assim que o resgatamos, ele falou que havia se alimentado de duas goiabas que estavam na árvore", disse o bombeiro.

O morador resgatado disse aos bombeiros que tinha esperanças de ser salvo.

"Ele disse: "Eu sabia que vocês viriam me resgatar". Isso para mim foi muito marcante. (?) Nós vestimos uma carapaça psicológica para não misturar as coisas", continuou Ferelli, que completou afirmando que não deixou seu estado emocional interferir no trabalho.