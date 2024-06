PF prende suspeitos de ameaçar família do ministro Alexandre de Moraes

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira (31) dois suspeitos de ameaçar de morte os três filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. As prisões ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Portal R7 confirma que os dois suspeitos são irmãos, investigados pelos crimes de ameaça, perseguição e stalking.



A operação da PF atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR ). Segundo as investigações, as ameaças foram feitas por e-mail. A princípio, os filhos de Moraes teriam recebido mensagens por pelo menos uma semana. Ao longo desse período, os suspeitos tentavam intimidá-los dando detalhes sobre a rotina do ministro e de seus filhos.Polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em dois estados



Além das prisões, a Polícia Federal cumpriu ainda cinco mandados de busca e apreensão, também nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, o objetivo da operação foi "complementar as evidências em torno de violentas ameaças sofridas por familiares" de Moraes.Ainda de acordo com o R7, a operação foi acompanhada pela Marinha, porque um dos suspeitos é fuzileiro naval.

Agora, os dois detidos ficarão presos nas superintendências da Polícia Federal do Rio de Janeiro e de São Paulo até a Justiça determinar para onde devem ser levados.



A audiência de custódia dos presos está prevista para a tarde desta sexta. A segurança do STF foi acionada e auxiliou a Diretoria de Inteligência da PF a investigar e levantar a identidade dos suspeitos.