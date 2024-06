Empresário e piloto são as vítimas de avião que caiu em Santa Catarina

Foram identificados como o empresário Antônio Augusto Castro, de 52 anos, e o piloto Geraldo Claudio de Assis Lima, as vítimas vítimas que morreram em um acidente aéreo que aconteceu na segunda-feira (3), em Santa Catarina.



O avião de pequeno porte que eles ocupavam estava desaparecido na região de Joinville e os destroços foram localizados em uma região de mata densa entre São Francisco do Sul e Itapoá.



De acordo com as informações divulgadas pelos órgãos de busca, os dois eram os únicos ocupantes da aeronave. Eles decolaram de Governador Valadares, em Minas Gerais, e seguiam para Florianópolis (SC). Em determinado momento do trajeto, o avião – ainda por motivos que serão investigados – apresentou problemas e tentou pousar no Aeroporto de Joinville, porém sem sucesso.



As informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros revelam que, durante a descida, o piloto tentou arremeter (que é quando ele se aproxima do solo e volta a subir), porém acabou caindo na região de mata. A FAB (Força Aérea Brasileira) está reunindo equipes investigar o caso.