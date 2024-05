Bebê perde a vida ao cair de barco enquanto era resgatada das enchentes no Rio Grande do Sul

Uma bebê, de somente 6 meses de vida, perdeu a vida ao cair de um barco enquanto era resgatada das enchentes que atingiram o município de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ela estava junto com a família quando a embarcação virou e ela desapareceu na água, no dia 4 de maio. Seu corpo sendo encontrado posteriormente, conforme divulgado pela mãe neste domingo (12).

A menina estava acompanhada da mãe e de três irmãos quando o barco virou e todos se afogaram. No momento do acidente, outros três barcos que estavam próximos chegaram para socorrê-los, porém a bebê não foi encontrada.

Nas redes sociais, a mãe publicou uma foto da irmã gêmea da bebê ao lado de uma roupa igual a que a neném vestia, pertencente à filha que faleceu. Ela também disse que a ausência da filha será um "vazio eterno".

"Infelizmente a história não acabou como queria, agora este vazio da foto vai ser eterno, agora a saudade a lembrança vai fazer morada. Agora eu não tenho uma palavra que possa descrever a minha dor porque como vou viver faltando uma peça no meu quebra-cabeça? A minha miss simpatia, agora você está no Céu sorrindo para Deus no colinho dele", disse a mãe.

"Como vou continuar caminhando sem me culpar por tudo? Sei que ninguém teve culpa! NINGUÉM! muito menos as pessoas que se disponibilizaram em nos salvar. A todos que estavam dando a vida para nos salvar, toda minha gratidão a vocês. São meus heróis! A nossa luta diária de cada segundo de angústia acabou e agora você pode descansar no colo de Deus minha vidinha", concluiu.