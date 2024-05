Alerta laranja: Paraná tem aviso para declínio de temperatura com mínima de 6ºC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja e outro alerta amarelo, ambos devido ao declínio de temperatura no ParanĂĄ. Juntos, os dois avisos abrangem praticamente todo o estado, com início às 22h desta segunda-feira (13) e término somente às 9h desta quarta-feira (15). Em algumas cidades, durante o período, as mínimas podem ser de um dígito.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do ParanĂĄ (Simepar), o avanço de uma frente fria aumenta a instabilidade e as condições para chuvas no estado.

"Na terça-feira (14) o tempo segue com maior instabilidade e previsão de chuva no ParanĂĄ. No geral, as precipitações esperadas são de fraca intensidade (garoa em alguns setores). Uma massa de ar mais frio avança pelo Sul do País, e por isso as temperaturas ficam amenas em todo o estado. Desta forma o calor registrado nos últimos dias não deve se repetir. Na "metade sul" paranaense as mĂĄximas ficam abaixo dos 20°C", informou o boletim do Simepar sobre as próximas 48h.

Alerta laranja para declínio de temperatura

De acordo com o Inmet, o alerta laranja para declínio de temperatura é devido aos riscos à saúde, que podem ser causados pela queda de cerca de 5ÂșC. As regiões que podem ser afetadas no ParanĂĄ são: Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Norte Central, Centro-Sul e Centro Oriental.

Alerta amarelo do Inmet no ParanĂĄ

O alerta amarelo do Inmet também é para declínio de temperatura, de 3ÂșC a 5ÂșC de queda, com leve risco à saúde. Então, as regiões que podem ser atingidas são: Norte Pioneiro, Noroeste, Norte Central, Centro Oriental e Centro Ocidental, conforme o instituto.

Frente fria derruba temperaturas no ParanĂĄ

Devido a frente fria, algumas cidades do ParanĂĄ devem registrar mínimas baixas. Em General Carneiro, por exemplo, conhecida por registrar os dias mais frios do ano, tem previsão de mínima de 6ÂșC nesta quarta-feira (15), de acordo com o Simepar. A mĂĄxima da cidade no dia deve ser de 18ÂșC.

Pato Branco e Fracisco Beltrão, no Sudoeste do estado, tĂȘm previsão de mínima de 9ÂșC e mĂĄxima de 21ÂșC também na quarta-feira. JĂĄ Palmas tem previsão de mínima de 7ÂșC e mĂĄxima de 18ÂșC no mesmo dia.

Por fim, deve voltar a chover em vĂĄrios municípios na sexta-feira (17), segundo o Simepar, principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro Sul.