Professor é agredido após pedir organização de carteiras na sala de aula no Paraná

Professor do Colégio Estadual Santos Dumont em São Tomé, no Noroeste Paranaense, foi agredido por um dos estudantes da turma do 2° ano. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (12), o vídeo feito por uma das testemunhas circula nas redes sociais e mostra a agressão.

O que se sabe até agora é que o professor solicitou aos estudantes para organizarem as carteiras, o profissioal teria pego o móvel de um dos alunos e arrastado, assim começou a confusão. "O conflito foi desencadeado pelo fato do professor ter afastado a carteira do aluno, após o mesmo ter se recusado a se juntar à fila formada com os demais colegas", diz a nota do Núcleo Regional de Educação.

Tanto a escola quanto o professor registraram boletins de ocorrência. O profissional também deve passar por exame de corpo de delito, já que a agressão resultou em escoriações leves.