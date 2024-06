Projeto Cianorte tem Emprego chega à Zona 3

O segundo encontro do Projeto "Cianorte tem Emprego", iniciativa que pretende aproximar o trabalhador das vagas de emprego, contemplando diferentes regiões da cidade, ser√° neste s√°bado (15). A ação acontece na quadra da Escola Municipal Maria Montessori (Av. Alagoas, 186 – Zona 3), das 9h às 13h.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da Ag√™ncia do Trabalhador. Serão ofertadas mais de 200 vagas e nove empresas estarão presentes para a realização de entrevistas no local. Para participar, não é necess√°rio agendamento, basta comparecer ao local com os documentos pessoais (RG e CPF) e a Carteira de Trabalho.

"São oportunidades para diversas √°reas e funções, em diferentes níveis de escolaridade e faixas salariais, com ou sem experi√™ncia, assim como exclusivas para pessoas com defici√™ncia, contemplando v√°rios perfis de trabalhadores, inclusive os do Programa Jovem Aprendiz, com participação do Ciee", exemplificou a gerente da Ag√™ncia do Trabalhador, Cristiane Queiroz.