Motoboy é morto a tiros durante entrega no Paraná

Um motoboy, de 29 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (21), enquanto realizava uma entrega em Matinhos, no Litoral do Paran√°. De acordo com testemunhas, o trabalhador foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que após efetuarem os disparos contra a vítima, fugiram do local. Os tiros acertaram a cabeça e o tórax do motoboy.

Conforme o portal Folha do Litoral, o motoboy identificado como Guilherme Vinicius Oliveira dos Santos foi socorrido por moradores da região, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urg√™ncia (Samu). A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com as informações, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a polícia est√° investigando o caso para identificar os autores do crime. Ainda segundo o portal, a pessoa que aguardava a entrega do restaurante não retornou às chamadas feitas pelo estabelecimento.