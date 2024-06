PM é morta pelo namorado e mãe do suspeito morre ao ver cena do crime no PR

Uma policial foi morta a tiros pelo namorado nesta segunda-feira (24), em Cândido de Abreu, no Norte do Estado. Conforme as informações, os vizinhos ouviram os barulhos dos disparos de arma de fogo e acionaram a polícia.

Conforme os relatos da Polícia Militar, após cometer o crime, o suspeito tirou a própria vida com um tiro na cabeça. A arma utilizada no crime foi encontrada na mão dele. De acordo com as informações, a mãe dele viu a situação, passou mal e morreu no portão da residência.

Em entrevista ao NH Notícias, a polícia confirmou que três corpos foram encontrados na residência. "Nós fomos acionados pela manhã para uma ocorrência onde haviam escutado estampidos de uma arma de fogo vindo do interior de uma residência aqui na Avenida Paraná. De imediato, as equipes se deslocaram até o local, constatado a presença de três vítimas. Duas do sexo feminino e uma do sexo masculino. Duas alvejadas por arma de fogo e uma sem ferimentos ou sinais de violência", informou o tenente da corporação.

Policial militar morta a tiros pelo namorado trabalhava em Ponta Grossa

Conforme informações, a policial militar foi identificada como Marcella Christiane Rosa, que atuava como enfermeira no Hospital da Polícia Militar do Paraná, em Ponta Grossa. A identidade do autor dos disparos não foi divulgada. O caso está sendo investigado.