Frente fria e chuva devem avançar no Paraná nesta segunda (24); veja onde

O começo da semana ser√° marcado por uma frente fria que deve avançar no estado do Paran√°. Ainda nesta segunda-feira (24), o dia deve ser abafado e com abertura de sol em Curitiba e no Litoral, no entanto, a umidade deve aumentar e pancadas de chuva devem atuar em boa parte do estado.

De acordo com o Climatempo, na tarde desta segunda-feira (24), as regiões atingidas pela chuva serão Curitiba, Litoral, Sudeste e extremo Sul do Paran√°. Contudo, a √ļnica √°rea que não deve chover é sobre a metade da região Norte do estado. Por enquanto não h√° risco de temporal, mas é uma chuva de intensidade moderada a forte.

A partir da terça-feira (25) o calor deve diminuir por causa da frente fria que atinge o Paran√°, sendo assim, ter√° excesso de nuvens e aumento da umidade do ar.